Violenza donne: Uilca, non spegniamo i riflettori (2)

- “Crediamo che la politica, la stampa, le persone, i soggetti sociali, tutti debbano prendere atto del problema: i femminicidi non sono da relegare a eventi di vita privata, non sono solo una questione prettamente femminile. È tempo che il fenomeno divenga un’emergenza sociale e come tale deve essere trattata”, commenta il segretario generale Uilca Fulvio Furlan. “I cambiamenti culturali sono lenti e faticosi. Per questo, come Uilca e come Uil, siamo costantemente impegnati sul tema”. Tra i contenuti dell’evento, l’aspetto della violenza economica, un subdolo sistema che consente all’aguzzino di turno di controllare una donna, un domani potenziale vittima di violenza. Da qui, la condivisione con le donne degli strumenti per riconoscere eventuali soprusi e delle soluzioni per uscire da situazioni a rischio prima che sia troppo tardi. Diversi i momenti di confronto con gli ospiti della tavola rotonda, successiva alla proiezione del docufilm Libere di… Vivere, scritto e diretto da Antonio Silvestre, con l’Assessora alle politiche della sicurezza, attività produttive e pari opportunità del Comune di Roma Monica Lucarelli, la giornalista e scrittrice Valeria Santoro, la presidente di Global Thinking Foundation Claudia Segre e Roberto Telatin, responsabile del Centro Studi Uilca Orietta Guerra. Saluti del segretario generale Uilca Fulvio Furlan, moderazione a cura della segretaria nazionale Uilca Mariangela Verga. (Com)