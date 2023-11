Russia: Medvedev, stabilizzare produzione di massa dei droni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il compito dell'industria militare russa è quello di massimizzare la produzione di droni nel Paese. E' quanto ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitrij Medvedev, durante una visita al parco industriale Rudnevo di Mosca. "I sistemi senza pilota sono diventati particolarmente richiesti fin dall'inizio dell'operazione militare speciale (...) Come dimostrato dal corso delle ostilità, ora a livello tattico, i droni economici vengono effettivamente utilizzati in misura maggiore e in grandi quantità", ha osservato. "Prima nel nostro Paese non c'era una produzione di massa (di droni), e quindi il compito è quello di stabilizzare questa produzione, e nel tempo più breve possibile", ha aggiunto Medvedev. (Rum)