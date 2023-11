Carburanti: Urso, prezzo benzina in Italia a minimo annuo, 1,81 euro/litro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si possono avere opinioni diverse, ma non si può falsare la realtà. Il prezzo della benzina oggi in Italia ha toccato il suo minimo annuo a 1,81 euro/litro", scrive su X il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. "I prezzi dei carburanti sono in calo da due mesi, così come l'inflazione che nel nostro Paese a ottobre ha segnato l’1,7 per cento, ben al di sotto della media europea", conclude. (Rin)