Migranti: Meloni, unico diritto violato da accordo Italia-Albania è quello dei trafficanti

- L’unico diritto violato dall’accordo fra Italia e Albania è quello dei trafficanti di esseri umani. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del question time al Senato. “L’Albania non è la Germania nazista, è candidato all’adesione all’Ue e guidato da un premier socialista e che la sinistra italiana ha cercato di far espellere dalla sinistra europea, perché forse non è più di sinistra salvare i migranti”, ha detto la premier. (Res)