- Nei centri che saranno creati in Albania in base all’accordo siglato con l’Italia si applicherà il diritto del nostro Paese, che è quello europeo. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del question time al Senato. “Ha risposto l’Europa su questo, anche ieri il cancelliere Scholz, affermando che l’accordo non viola le norme europee”, ha detto la premier. (Res)