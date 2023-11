Imprese: M5s, regolamento Ue positivo per lotta a ritardi pagamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel nostro Paese i ritardi di pagamento della Pubblica amministrazione hanno effetti molto negativi sulle imprese perché ne riducono la liquidità e ne impediscono la crescita. Rappresentano una delle cause principali di fallimento delle Pmi. La proposta di regolamento europeo interviene proprio in questo ambito, con il merito di definire un perimetro certo a fronte dell'evidente violazione del quadro normativo vigente". Lo ha dichiarato la deputata Elisa Scutellà, capogruppo del Movimento cinque stelle nella commissione Politiche Ue di Montecitorio, intervenendo sulla proposta di regolamento europeo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. "Ricordo, infatti, che sull'Italia gravano attualmente tre procedure d'infrazione in merito all'attuazione della direttiva 2011/7/Ue con rischi anche di sanzioni pecuniarie - ha aggiunto la parlamentare -. È quindi condivisibile l'intervento normativo dell'Unione per affrontare le perduranti carenze nella disciplina che regola le procedure di pagamento delle amministrazioni pubbliche, delle grandi aziende e delle Piccole e medie imprese, e di tutelare le imprese dagli effetti negativi dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, rafforzando la competitività dell'economia italiana ed europea tutta. La finalità dalla proposta di questo regolamento è inoltre coerente con l'impegno preso nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza proprio per il rispetto del termine di pagamento a 30 giorni. Allo stesso tempo è importante tutelare la libertà contrattuale e prevedere opportune misure volte a favorire la risoluzione giudiziale o stragiudiziale delle controversie, rispondendo anche alle preoccupazioni espresse dal settore imprenditoriale".(Rin)