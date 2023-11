© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ringrazia il primo ministro Edi Rama e tutta l’Albania per l’aiuto fornito all’Italia in un momento di difficoltà: “è un atto di grande generosità e una grande lezione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso del question time al Senato. “Questo governo oggi ottiene solidarietà non solo dall’Europa ma anche dai Paesi extra Ue perché fa proposte serie”, ha affermato la premier. (Res)