Serbia-Kosovo: Lajcak, incontri utili con capi negoziatori Petkovic e Bisljimi

- Il rappresentante speciale dell'Unione europea per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak ha definito "utili per compiere progressi in diversi settori" gli incontri avvenuti a Bruxelles con i capi delle squadre negoziali di Serbia e Kosovo, Petar Petkovic e Besnik Bisljimi. "Oggi ho ospitato a Bruxelles i capi delle squadre negoziali del Kosovo e della Serbia. I nostri colloqui sono stati utili per portare avanti numerose questioni della nostra agenda", ha scritto Lajcak sull'account X (ex Twitter). Il direttore dell'Ufficio del governo serbo per il Kosovo, Petar Petkovic, ha sottolineato che negli incontri si è discusso "della stesura dello statuto dell'Associazione dei comuni serbi in Kosovo (Zso), come primo passo concreto verso la sua formazione". (Seb)