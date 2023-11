Kosovo-Serbia: polizia kosovara arresta serbo del nord per presunti crimini di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia kosovara ha arrestato una persona di etnia serba con l’accusa di crimini di guerra contro la popolazione civile. L'Ufficio del governo della Serbia per il Kosovo ha reso noto che l’uomo arrestato si chiama Slavisa Nedeljkovic (1964) ed è originario della località di Nevoljane, nel nord del Kosovo. L’Ufficio serbo ha definito l’arresto “parte di una campagna intimidatoria e di persecuzione sistematica della popolazione serba” in Kosovo. "Questa politica criminale di Pristina non può che causare nuove tensioni sul terreno, e senza il suo contenimento non potrà esserci alcun reale progresso nel processo di normalizzazione delle relazioni", conclude la nota.(Seb)