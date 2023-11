Serbia: Partito popolare (Ns) presenta lista a Commissione elettorale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partecipiamo alle elezioni con una politica chiara e precisa, in modo aperto e onesto. Diremo quello che diciamo oggi anche dopo le elezioni e non ci saranno cambiamenti", ha sottolineato ancora Jeremic, il quale ha aggiunto che una delle priorità della formazione politica, "appena giungerà al potere" sarà il "rifiuto del piano europeo per la questione del Kosovo". Finora la Commissione elettorale ha approvato 10 liste in vista delle elezioni straordinarie: "Aleksandar Vucic-La Serbia non deve fermarsi", la lista tra Partito socialista (Sps) e Serbia unita (Js) "Ivica Dacic Primo ministro della Serbia", "Vojislav Seselj-Partito radicale serbo", la lista della coalizione formata dal movimento di Dveri e Zavetnici "Raduno nazionale-Forza per la costruzione dello Stato" e la lista "Milos Jovanovic, Nada per la Serbia", la lista dell'Alleanza degli ungheresi della Vojvodina, la lista della coalizione di centrosinistra "La Serbia contro la violenza", la lista "Usame Zukorlic-Uniti per la giustizia-Spp-Dshv", la lista del Sangiaccato "Sda Sulejman Ugljanin" e la lista "Insieme per il futuro e lo sviluppo-Coalizione per la pace e la tolleranza". (Seb)