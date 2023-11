Kosovo: Stoltenberg atteso a Pristina, previsto incontro con presidente Osmani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre a Belgrado è previsto un incontro con la squadra scientifica serba incaricata dello sviluppo di tecnologie nell’ambito dei progetti Science for Peace and Security che la Serbia ha avviato con la Nato. Sempre domani Stoltenberg si recherà in Macedonia del Nord, dove incontrerà il presidente della Repubblica, Stevo Pendarovski, il premier Dimitar Kovacevski e il presidente del Parlamento, Talat Xhaferi. E’ previsto infine un discorso di Stoltenberg dinanzi ai deputati dell’Assemblea nazionale macedone. Il 22 novembre, ultimo giorno di permanenza nei Balcani occidentali, il segretario generale della Nato avrà un incontro con i leader dei Paesi che fanno parte della Nato nella regione. Prenderanno parte all’incontro il premier albanese, Edi Rama, il presidente croato, Zoran Milanovic, il premier sloveno, Robert Golob e il capo dello Stato montenegrino, Milojko Spajic. (Alt)