Kosovo: Osmani, grati alla Nato che contribuisce a pace e stabilità violate da Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo è “grato” alla Nato, che attraverso la Kfor contribuisce alla pace e alla stabilità, “violate dalla Serbia”. Lo ha detto la presidente kosovara Vjosa Osmani durante una conferenza stampa congiunta con il segretario generale dell’Alleanza Atlantica, Jens Stoltenberg, in visita da ieri nei Balcani occidentali. Osmani ha osservato che il viaggio di Stoltenberg arriva “in un momento molto impegnativo per la sicurezza di tutta la regione”. “L’adesione alla Nato è l’obiettivo del Kosovo e rappresenterebbe una garanzia per la regione”, ha affermato Osmani, evidenziando che l’Allenza “può inviare messaggi chiari alla Serbia, chiedendo il ritiro delle forze dispiegate alla frontiera”. (Alt)