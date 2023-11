Balcani: Stoltenberg, violenze in Kosovo sono inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni tipo di violenza nel territorio del Kosovo è inammissibile. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il presidente serbo Aleksandar Vucic, a Belgrado. "Per due decadi, la missione Kfor ha garantito un ambiente sicuro in Kosovo per tutte le comunità, continueremo a farlo in modo imparziale e in linea con il mandato delle Nazioni Unite", ha detto. "A maggio le truppe della Kfor sono state attaccate, 93 militari sono stati feriti, alcuni hanno riportato ferite che hanno cambiato la loro vita. A settembre abbiamo assistito a un'altra grave esplosione di violenza in Kosovo. Questo è inaccettabile, i fatti devono essere accertati, i responsabili devono affrontare la giustizia. Per questo siamo lieti che la Serbia sia pronta a collaborare in questo sforzo, come abbiamo discusso anche durante il nostro incontro. Sulla scia delle violenze, la Nato ha dispiegato in Kosovo circa mille unità di pace aggiuntive e blindati pesanti. Si tratta del più grande rinforzo di truppe nella regione da decadi", ha aggiunto Stoltenberg. "Contiamo su tutte le parti per ridurre le tensioni e astenersi da azioni che possano portare a un'escalation", ha concluso. (Seb)