Serbia: Vucic riceve Stoltenberg, unica sicurezza da garantire in Kosovo è quella dei serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione a guida Nato in Kosovo (Kfor) deve garantire la sicurezza in Kosovo solo ai serbi, poiché gli albanesi non sono mai stati attaccati. Lo ha dichiarato il presidente della Serbia Aleksandar Vucic, nella conferenza stampa congiunta di Belgrado con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Per la Serbia è importante la cooperazione con la Nato e la Kfor per garantire la sicurezza del popolo serbo. Quando dicono che la Kfor garantisce la sicurezza a tutte le comunità in Kosovo, non c'è n'é bisogno tranne che per i serbi, perché gli albanesi non sono mai stati attaccati", ha detto il presidente serbo, il quale ha aggiunto che il motivo è perché al potere "c'è Albin Kurti". Vucic ha quindi sostenuto che Belgrado collaborerà con la Nato e la comunità internazionale sui fatti del conflitto a fuoco di Banjska e sugli attacchi alla Kfor di maggio a Zvecan "anche se la Serbia ha una visione diversa di questi eventi", ha sostenuto. (Seb)