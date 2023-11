© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove persone sono rimaste ferite a seguito dell'esplosione di una bomba a mano in un mercato di Prizren, in Kosovo. Le forze dell'ordine hanno specificato che l'esplosione è avvenuta oggi in un mercato di animali. I feriti sono stati trasportati in ospedale e non sembrano esserci persone in pericolo di vita. (Alt)