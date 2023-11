Balcani: presidente Croazia a incontro Paesi Nato di Skopje, preziosa proposta di Forum con Serbia, Bosnia e Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente croato ha quindi definito come "particolarmente preziosa" la proposta del premier albanese Rama sulla possibilità di organizzare un Forum che riunisca insieme anche gli Stati non membri della Nato della regione balcanica, quindi Serbia, Kosovo e Bosnia Erzegovina. "La considero una proposta intelligente e gradita, indipendentemente dal fatto che abbiamo una serie di iniziative in vari forum e organizzazioni. Credo che la proposta meriti l'attenzione della Nato e del Segretario generale, e sarà lui a decidere se è possibile e fattibile", ha concluso Milanovic. (Seb)