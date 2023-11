Serbia-Cipro: Vucic a colloquio con omologo Christodoulides, rispettiamo reciprocamente nostra integrità territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha ricevuto a Belgrado l'omologo cipriota Nikos Christodoulides, in visita nel Paese balcanico. Nella conferenza stampa seguita all'incontro i due leader hanno affermato che Serbia e Cipro "rispettano reciprocamente la propria integrità territoriale e sovranità". Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rts". "Ho espresso in particolare la mia gratitudine a Cipro per aver sostenuto l'integrità territoriale e la sovranità della Serbia, la quale dà pieno sostegno alla sovranità di Cipro sia su terra che su mare", ha affermato il presidente serbo. Vucic ha quindi detto di aver informato Christodoulides sulla complessa situazione in Kosovo e sul dialogo con Pristina, ringraziando Nicosia per il suo "inequivocabile sostegno al nostro Paese nel suo cammino europeo". (segue) (Seb)