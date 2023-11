Energia: Castelli, Appennino centrale pioniere su Cer e politiche ambientali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’indomani del via libera della Commissione europea al decreto governativo sull’incentivazione alla diffusione dell’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili oggi, "nel corso della Cabina di coordinamento integrata che ho presieduto, è stato approvato il documento nel quale vengono definite le Linee guida operative destinate agli enti territoriali che vogliono sviluppare impianti da fonti energetiche rinnovabili, per la realizzazione e gestione di Comunità energetiche". Lo afferma il commissario straordinario alla Ricostruzione e alla Riparazione sisma 2016 Guido Castelli al termine dell’odierna Cabina di coordinamento integrata, composta dalla cabina del sisma 2016 con i presidenti delle quattro Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) ed i rappresentanti dei sindaci, delegati dalle Anci regionali, integrata dal capo dipartimento Casa Italia, Luigi Ferrara, e dal coordinatore della Struttura di missione per il sisma 2009, consigliere Mario Fiorentino, dal sindaco dell’Aquila Biondi e del sindaco di Pizzoli Anastasio, coordinatore dei sindaci del cratere 2009. "Tali linee guida - spiega - ci consentono di passare concretamente dai principi all’attuazione accompagnando gli enti locali nell’articolato percorso di attuazione. Un risultato reso possibile dall’operato del Ministro Pichetto Fratin e dall’incessante lavoro che abbiamo compiuto insieme alle strutture di governo di riferimento che consentirà anche agli enti territoriali beneficiari compresi tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di avviare la ricerca e selezione di partner privati. I partenariati pubblico-privato, infatti, possono rivelarsi strategici nell’ottica della realizzazione degli impianti e della gestione delle Cer. Sul fronte della Pubblica amministrazione l’Appennino centrale si conferma un laboratorio antesignano sulle politiche energetiche e ambientali”. Nel corso della riunione, relativamente alle Cer, è stata anche approvata la realizzazione di ulteriori tre comunità energetiche rinnovabili che si vanno ad aggiungere alle 19 già istituite e finanziate attraverso il Piano nazionale complementare sisma 2009-2016, che porta il totale dei comuni coinvolti a 64. In particolare, rispetto al cratere 2009 è stata approvata la creazione della Cer nei Comuni di Barisciano e di Civitella Casanova. Approvata in Abruzzo anche la Cer di Civitella del Tronto. Nell’ambito del cratere 2016, invece, è stato dato il via libera alla Cer, parzialmente finanziata, che ha come Comune capofila Comunanza e che vede consorziati 12 comuni. (segue) (Com)