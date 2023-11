Energia: Castelli, Appennino centrale pioniere su Cer e politiche ambientali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quella della sostenibilità ambientale, così come tutta l’opera di ricostruzione dell’Appennino centrale, è una sfida che si vince insieme e i Comuni, in particolare, hanno un ruolo strategico. Argomento questo - prosegue - che sarà oggetto di approfondimento nel corso di un convegno che si terrà mercoledì 29 novembre al Senato e dedicato proprio alle opportunità del partenariato pubblico-privato nell’Appennino centrale in rapporto alla realizzazione delle Cer, utile anche nei confronti di quelle realtà che non hanno avuto accesso ai finanziamenti. La sostenibilità è insieme alla sicurezza uno dei due pilastri sui quali si fonda l’opera di ricostruzione nel cratere, che svolge anche una funzione di contrasto rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici. La capacità degli enti locali e delle nostre comunità di fare sistema, aggregandosi, diventa dunque una necessità alla quale stiamo rispondendo in modo tempestivo e strategico. Gli interventi compiuti oggi si vanno ad aggiungere ad altri già introdotti e che descriverò a Dubai dove, in occasione della Cop 28, la Struttura commissariale è stata ospitata proprio in qualità di ‘case history’ sulle politiche ambientali ed energetiche”, conclude il commissario Castelli. (Com)