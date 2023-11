Medio Oriente: media, divergenze tra Hamas e Israele su consegna degli ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas vorrebbe consegnare gli ostaggi detenuti a Gaza dallo scorso 7 ottobre direttamente all'Egitto, mentre Israele insiste per coinvolgere la Croce Rossa. Sarebbe questo, secondo quanto riferito dal quotidiano “Wall Street Journal”, a impedire il rilascio dei primi dieci ostaggi (donne e minori), parte dell’accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hamas e il contemporaneo rilascio di detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Secondo fonti vicine ai negoziati, "Israele avrebbe voluto che gli ostaggi fossero consegnati alla Croce rossa prima del loro trasferimento in Israele, mentre Hamas ora chiede che siano consegnati direttamente all'Egitto". Le stesse fonti precisano che "Israele ha chiesto che alla Croce rossa sia concesso l'accesso agli ostaggi rimasti a Gaza dopo il primo scambio, cosa che Hamas ha rifiutato". Inoltre, "alti funzionari egiziani hanno attribuito il ritardo alla mancata consegna da parte di Hamas di un elenco completo del primo gruppo di ostaggi che intendeva rilasciare". Intanto, il Qatar ha avviato un aggiornamento sui colloqui, dopo che l’accordo inizialmente sarebbe dovuto entrare in vigore questa mattina ed è stato poi ritardato almeno fino a domani. (Res)