Serbia: leader Radicali Seselj condannato da Meccanismo internazionale Aia per oltraggio alla Corte

- Il Meccanismo internazionale residuo per i tribunali penali (Mict) dell'Aia ha condannato il leader e fondatore del Partito radicale serbo (Srs) Vojislav Seselj e altri quattro funzionari per "oltraggio alla Corte". Lo riporta la stampa serba. L'atto d'accusa, secondo il figlio di Seselj, Aleksandar, è stato emanato poiché i radicali hanno pubblicato e registrato materiale video e audio che rivela come i testimoni dell'accusa presso il Tribunale dell'Aia, nel processo principale a carico di Seselj per crimini di guerra durante le guerre degli anni novanta, "siano stati istruiti e corrotti per testimoniare contro l'imputato". Lo stesso Aleksandar, vice presidente della stessa formazione politica, sostiene che la presentazione di un nuovo atto d'accusa contro il leader del Srs in piena campagna elettorale in Serbia "non sia casuale" e vede il Tribunale dell'Aia come "uno strumento politico degli Stati Uniti". (segue) (Seb)