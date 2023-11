Serbia: leader Radicali Seselj condannato da Meccanismo internazionale Aia per oltraggio alla Corte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 dicembre sono state annunciate le elezioni straordinarie in Serbia, che si terranno a livello parlamentare, in Vojvodina, a Belgrado e in altre 64 città e comuni. Nelle amministrative, i radicali di Seselj hanno presentato una lista elettorale comune con il Partito progressista serbo (Sns) del presidente Aleksandar Vucic, attualmente al governo. Il Tribunale penale internazionale dell'Aia nel 2018 ha condannato in appello Seselj a 10 anni di reclusione per crimini contro l'umanità durante le guerre jugoslave, rovesciando così la sentenza di primo grado che lo aveva assolto. Seselj non si trova in carcere perché era già stato 12 anni in carcere in attesa di sentenza. (Seb)