Liberia: presidenziali, partito di Weah denuncia brogli elettorali ma rinuncia al ricorso

- Il partito del presidente uscente George Weah, la Coalizione per il cambiamento democratico (Cdc), ha accusato il Partito dell'Unità di Joseph Boakai di aver truccato il ballottaggio presidenziale della scorsa settimana in Liberia, vinto dallo stesso Boakai, affermando tuttavia di non avere intenzione di approfondire per preservare l'unità del Paese. Parlando ieri sera in conferenza stampa, il segretario generale del Cdc, Jefferson Koijee, ha dichiarato che il suo partito ha le prove che l’opposizione ha interferito con il voto. "Abbiamo prove empiriche che le elezioni siano state truccate", ha detto Koijee, tirando fuori una cartella che proverebbe i presunti brogli. Il Partito dell'Unità di Boakai non ha ancora risposto alle accuse. Il presidente uscente Weah ha ammesso la propria sconfitta la scorsa settimana, affermando che "il popolo liberiano ha parlato e noi abbiamo ascoltato la sua voce" e che è "il momento di gentilezza nella sconfitta, un momento per porre il nostro Paese al di sopra del partito, e il patriottismo al di sopra dell'interesse personale". I risultati finali, pubblicati lunedì scorso dalla commissione elettorale, mostrano che Boakai ha vinto le elezioni con uno scarto di poco superiore ai 20 mila voti, ottenendo il 50,8 per cento contro il 49,1 per cento di Weah. Gruppi di osservatori elettorali locali e internazionali, compresi quelli della Comunità economica degli Stati dell'Africaa occidentale (Cedeao) e dell’Unione europea, hanno tutti dichiarato che le votazioni sono state "libere, corrette, trasparenti e credibili". (Res)