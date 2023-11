Carceri: Azione, un suicidio ogni cinque giorni, agire subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un silenzio assordante ogni 5 giorni c'è un suicidio in carcere. Le situazioni di detenzione carceraria incidono sulla disperazione, ma la paura più grande riguarda ciò che li aspetta fuori L'assenza di prospettive e lo stigma sociale che attendono chi esce dal carcere è una nostra responsabilità. Non bastano misure di edilizia carceraria o rimodulazioni della sanzione penale: investiamo sul lavoro come fattore di riduzione della recidiva e di reinserimento sociale." Lo scrive in un post social il senatore di Azione Marco Lombardo. (Rin)