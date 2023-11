Campania: assessore Scuola, rabbia per decisione Consulta su dimensionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono “grande rabbia e delusione”, perché lo scenario verso il quale si è orientati è quello del taglio delle scuole anche in Campania. L’assessore alla Scuola, alle politiche sociali e giovanili Lucia Fortini commenta così la decisione della Corte costituzionale di respingere i ricorsi presentati dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia contro varie disposizioni della legge n. 197 del 29 dicembre 2022, relative alla gestione del personale direttivo nelle scuole e alla ridefinizione delle istituzioni scolastiche autonome, in contestazione con il calo demografico. Il ricorso della Regione Campania avverso il cosiddetto dimensionamento scolastico non è stato ancora calendarizzato ma è prevedibile l’esito della decisione. “Noi abbiamo impugnato il decreto interministeriale e sollevato la questione di costituzionalità, però è chiaro che il comunicato stampa di ieri ha un peso – ha spiegato Fortini -. Provo grande amarezza per questo risultato. L’amarezza è per il fatto che il ministero ha vinto e dunque si potranno tagliare scuole in Campania, si potranno tagliare plessi, si potranno tagliare contratti di dirigente scolastico, di docente, di personale Ata: è questa la più grande amarezza. Io credo che ogni volta che si taglia un solo euro per l’istruzione sia una sconfitta per la nostra comunità”. (Ren)