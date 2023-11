Algeria: ministro Commercio Zitouni chiede aumento investimenti sauditi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'apertura dei lavori del Forum economico algerino-saudita tenuto oggi a Riad, il ministro del Commercio algerino, Tayeb Zitouni, ha illustrato le riforme economiche in corso in Algeria tese al completamento di numerosi progetti strutturanti, accompagnati da un adattamento dell'intero quadro giuridico alle mutevoli dinamiche economiche globali. Zitouni ha sottolineato gli obiettivi di queste riforme, incentrati sulla creazione di un ambiente imprenditoriale attraente per gli investimenti stranieri, contribuendo alla generazione di ricchezza. Le riforme hanno preso il via con l'approvazione di una nuova legge sugli investimenti, seguita da leggi sulla valuta, sul tasso di cambio e sui terreni industriali. Il ministro ha evidenziato che queste leggi offrono incentivi e procedure trasparenti ed efficaci, come l'abolizione della regola 51/49 per la maggior parte dei settori, con alcune eccezioni per quelli strategici. Zitouni ha affermato che l'Algeria intende potenziare le relazioni economiche, specialmente con l'Arabia Saudita, ritenuta un importante partner economico. Egli ha assicurato che l'Algeria offre promettenti opportunità di investimento in settori chiave come energia, industria e turismo, sottolineando l'obiettivo di attirare maggiori investimenti sauditi in queste aree. Il Forum economico algerino-saudita, svolto in due giorni, ha riunito delegazioni di imprenditori e aziende dei due Paesi, con incontri bilaterali e la firma di accordi di cooperazione in vari settori economici. (Ala)