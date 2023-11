Lombardia: Maione, fare operazioni bonifica e recupero aree dismesse con energia pulita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prevenire il consumo di suolo agricolo - ha ricordato l'assessore Maione - a favore di una economica circolare del suolo, promuovendo al tempo stesso la creazione di energia pulita è un risultato importante. Stiamo costruendo un modello che si tradurrà in linee guida per i comuni e gli operatori". "Il tema della bonifica dei siti contaminati e del recupero delle aree dismesse - ha proseguito Maione - non può essere trattato separatamente dal tema del riuso del suolo. Argomento questo che sta entrando nelle pianificazioni di Regione Lombardia, vedi il Piano regionale di Bonifica delle Aree Contaminate (Prb). In Lombardia le aree dismesse o da bonificare hanno una superficie di 74 chilometri quadrati. La possibilità di utilizzo delle aree per l'installazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabili (Fer), porterebbe di fatto a contribuire ad aumentare in modo rilevante l'appetibilità di alcune aree e l'interesse da parte degli investitori al loro riutilizzo. (Com)