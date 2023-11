Lazio: Aurigemma, Regione sia casa dei comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo lavorare tutti insieme, al di là della appartenenza politica, per dare risposte concrete per le necessità delle zone più interne, tra cui quelle di montagna: molti di questi sono piccoli comuni, ognuno con peculiarità e caratteristiche differenti e specifiche. Lo dichiara il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che ha partecipato oggi all'iniziativa che si è tenuta in sala Mechelli alla Pisana, "Montagna futura, nuovi orizzonti per i sindaci", in occasione della presentazione del Nos (nucleo organizzativo sviluppo Lazio), nato dal protocollo d'intesa tre regione Lazio e Uncem Lazio. "Noi, come istituzioni, - aggiunge - dobbiamo essere da supporto e affiancare i comuni nelle nuove sfide e nei progetti che riguardano i territori. Pensiamo al Pnrr ( piano nazionale di ripresa e resilienza), che rappresenta uno strumento strategico per contribuire allo sviluppo e alla crescita delle nostre comunità". (segue) (Com)