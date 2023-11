Italia-Francia: Minniti (Med Or), necessario sviluppare cooperazione in contesto internazionale complesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento assistiamo a due guerre in contemporanea, “una nel cuore dell’Europa e una che rischia di infiammare il Mediterraneo”, e in questo contesto c’è bisogno di sviluppare una cooperazione rafforzata tra Italia e Francia. Lo ha detto il presidente della Fondazione Med Or, Marco Minniti, partecipando al seminario "Il Trattato del Quirinale, attuazione e prospettive future", organizzato oggi alla Luiss. “Se non avessimo già firmato il Trattato del Quirinale, dovremmo farlo adesso”, ha spiegato Minniti, secondo cui “è più facile firmare un trattato che applicarlo”. (Res)