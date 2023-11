Campania: assessore Scuola, su dimensionamento si lavorerà per non danneggiare aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A poche ore di distanza dalla Corte costituzionale sul dimensionamento scolastico, i dirigenti scolastici di numerose scuole della Campania hanno tempestato di messaggio l’assessore regionale alla Scuola Lucia Fortini per capire cosa accadrà adesso. “Sicuramente c’è da fare un dimensionamento e ci stavamo lavorando da tempo con i dirigenti, con le comunità scolastiche perché le decisioni siano condivise – ha spiegato l’assessore Fortini -. Ho ascoltato in questi mesi i sindaci ed è chiaro che non possiamo chiedere grandi sacrifici alle zone interne: penso alla provincia di Avellino, Benevento, ma anche a quella di Salerno che è molto estesa”. La strategia da seguire sarà quella di “ridurre i danni con accorpamenti che siano condivisi il più possibile”. “Devo dire che da ieri il mondo della scuola mi ha inviato centinaia di messaggi perché hanno compreso che la Campania ha lottato e sta continuando a lottare. Andremo fino in fondo, ma certo c’è dispiacere per il fatto che noi stiamo difendendo un diritto che la Costituzione dovrebbe sostenere”, ha concluso. (Ren)