Corea del Nord: Borrell, Ue condanna lancio di un satellite spia

- L'Unione europea condanna fermamente il lancio di un satellite militare con tecnologia missilistica balistica da parte della Corea del Nord, avvenuto il 21 novembre. "Questo rappresenta una chiara minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale e costituisce una flagrante violazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che vietano tali lanci. La Corea del Nord deve cessare tutte le azioni illegali e pericolose che aggravano le tensioni militari nella regione", si legge in una dichiarazione dell'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "È fondamentale che tutti gli Stati membri dell'Onu, in particolare i membri del Consiglio di Sicurezza, esortino la Corea del Nord a riprendere un dialogo significativo con tutte le parti e a garantire la piena attuazione delle sanzioni Onu, affinché la Rrepubblica popolare democratica di Corea (Rpdc) abbandoni tutte le sue armi nucleari, le altre armi di distruzione di massa, i programmi di missili balistici e i programmi nucleari esistenti, in modo completo, verificabile e irreversibile, e cessi tutte le attività correlate", continua Borrell nella dichiarazione. (segue) (Beb)