Corea del Nord: Borrell, Ue condanna lancio di un satellite spia (2)

- "In questo contesto, l'Ue esorta la Corea del Nord e la Russia ad astenersi da qualsiasi scambio di attrezzature militari, tecnologia missilistica o munizioni, e a rispettare le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che vietano chiaramente qualsiasi esportazione o importazione di armi che coinvolga la Rpdc. L'Ue ribadisce la sua profonda preoccupazione per l'approfondimento della cooperazione militare tra la Russia e la Corea del Nord, potenzialmente in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu, nonché per le notizie di trasferimenti di armi da utilizzare nella guerra illegale di aggressione della Russia contro l'Ucraina e condanna fermamente tali trasferimenti", continua Borrell. (segue) (Beb)