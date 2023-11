Corea del Nord: Borrell, Ue condanna lancio di un satellite spia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'immediato rispetto da parte della Rpdc degli obblighi previsti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è l'unica strada percorribile per una pace e una sicurezza sostenibili nella penisola coreana. La Corea del Nord non potrà mai avere lo status di Stato dotato di armi nucleari in conformità con il Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp). L'Ue esorta la Rpdc ad astenersi dal testare armi nucleari, a riaffermare la moratoria al riguardo e a tornare immediatamente alla piena conformità con il Tnp come Stato non dotato di armi nucleari e con l'accordo di salvaguardia globale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), a far entrare in vigore il protocollo aggiuntivo e a firmare e ratificare il Trattato per la messa al bando totale degli esperimenti nucleari. L'uso di risorse da parte della Repubblica Democratica Popolare di Corea per sostenere i suoi programmi illegali di armamento aggrava le difficili condizioni di vita e la situazione dei diritti umani in cui versa gran parte della popolazione", continua Borrell. "L'Ue esprime inoltre profonda preoccupazione per qualsiasi comportamento nello spazio esterno che possa essere minaccioso o percepito come tale e possa portare a un'escalation incontrollata. In linea con la strategia spaziale dell'Ue per la sicurezza e la difesa, recentemente adottata, l'Ue utilizzerà tutti gli strumenti disponibili per prevenire, scoraggiare e, se necessario, rispondere adeguatamente alle minacce spaziali", conclude la dichiarazione di Borrell. (Beb)