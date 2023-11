Mediterraneo: Minniti (Med Or), Europa non può sottrarsi a sfida centralità regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa “non può sottrarsi alla sfida della centralità del Mediterraneo”. Lo ha detto il presidente della Fondazione MedOr, Marco Minniti, partecipando al seminario "Il Trattato del Quirinale, attuazione e prospettive future", organizzato oggi alla Luiss. L’Europa “sta mancando il suo compito”, ha rilevato Minniti, spiegando che “sta facendo di tutto per non essere protagonista”. In questa situazione, Italia e Francia “devono fare da apripista”, per convincere l’Europa che c’è un nesso tra la guerra in Ucraina e la situazione nel Mediterraneo allargato e nel Medio Oriente. (Res)