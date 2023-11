Speciale scuola: assessore Istruzione Veneto, sostegno a scuole formazione professionale strategico per dare opportunità ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno della Regione Veneto alle scuole di formazione professionale è strategico per dare opportunità ai giovani. Lo ha dichiarato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione, Formazione, Lavoro che ha partecipato all'Assemblea nazionale di Confartigianato Imprese a Roma. "Come Regione del Veneto – ha spiegato - abbiamo scelto da anni di investire nella formazione del capitale umano dedicata allo sviluppo di competenze per il settore dell'artigianato, che offre interessanti prospettive lavorative, la cui conoscenza va promossa tra i giovani. Un'occasione di promozione dei percorsi formativi dedicati all'artigianalità sarà Job Orienta, il salone nazionale dell'orientamento, scuola, formazione e lavoro in programma fino a sabato in Fiera a Verona. Il sostegno che la Regione del Veneto continua a dare alle scuole della formazione professionale, che contano circa 20mila ragazzi, è strategico, nella consapevolezza che questi investimenti sono la giusta risposta per dare opportunità ai giovani. Il nostro obiettivo è stimolare e allenare l'intelligenza artigianale, dotando i giovani e i disoccupati di competenze avanzate in campo tecnologico che di competenze tradizionali. Sono circa 250 mila i veneti disoccupati nel 2023, di cui circa 56 mila nei primi sei mesi del 2023 hanno firmato la dichiarazione di immediata disponibilità. La Regione punta a riqualificarli, attraverso specifici percorsi di formazione con sbocchi nell'artigianato". "Un'assemblea gremita con una forte rappresentanza di veneti per il valore che l'Associazione di Confartigianato ha sull'ossatura sociale ed economica del nostro Veneto e per l'Italia tutta – ha sottolineato -. Il genio e la creatività italiana sono l'espressione dell'intelligenza delle mani, della testa e del cuore che il mondo artigianato rappresenta, proiettandosi nel futuro, verso un'economia non più globalizzata ma fortemente identitaria. Come Regione del Veneto vogliamo continuare a valorizzare i settori dell'economia italiana legati all'identità del Paese" ha concluso Donazzan. (Rev)