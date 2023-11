Speciale scuola: caso Cecchettin, Barelli (FI), famiglia e scuola fondamentali per educazione giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I cellulari e il web sono intervenuti in maniera ossessiva nella nostra vita e le formule storiche e tradizionali, su cui si basa l'educazione di un giovane, sono state completamente modificate a un ritmo veloce, perdendo per strada alcuni aspetti fondamentali per la crescita dei ragazzi". Lo ha detto, intervenendo ad "Agorà", su Rai3, in merito all'omicidio di Giulia Cecchettin, il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, che ha proseguito: "La vita viene rivoluzionata nei tempi e nei modi. L'educazione di un giovane si condivide tra famiglia e scuola. Il trend della vita troppo ossessiva e rapida fa mancare quel rapporto sentimentale e di complicità all'interno della famiglia, indispensabile per la corretta educazione di un giovane". (Rin)