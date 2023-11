Speciale scuola: Ronzulli (FI), educazione sentimentale parta da scuola primaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giusta l'educazione sentimentale nelle scuole per aiutare i ragazzi a gestire le relazioni. Ma dobbiamo interrogarci sul fatto che iniziarla alle scuole superiori può essere troppo tardi perché significa intervenire su emozioni non più scardinabili. Dobbiamo allora pensare di intervenire prima, già nella scuola media se non addirittura nell'ultimo anno della primaria". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, intervenendo durante le dichiarazioni di voto sul ddl per contrastare la violenza sulle donne. "Spiace che anche davanti all'ennesima tragedia, quella di Giulia, ci sia chi continua a strumentalizzare le visioni politiche diverse attribuendo responsabilità che non hanno ragioni di esistere. E non è accettabile - ha proseguito - che ci siano donne uccise due volte, la prima per mano di chi professa amore ma dispensa coltellate o colpi di pistola e la seconda da parte chi trova modi per giustificare l'accaduto, andando a scandagliare la mente dell'assassino o mettendo sul banco degli imputati i comportamenti della vittima. Troppe sentenze sono suonate come una beffa per chi piangeva quelle morti, la gelosia non è un'attenuante ma un'aggravante. Allora il nostro impegno deve dare coraggio, il coraggio di denunciare. Dobbiamo assicurare case protette alle donne che fuggono dagli aguzzini e un sostegno economico per non subire il ricatto di non potersi sostenere da sole con i propri bambini", ha concluso. (Rin)