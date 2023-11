Speciale scuola: Furlan (Pd), ora servono risorse e progetti educativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'approvazione condivisa della legge contro la violenza di genere è un fatto politico importante, un primo passo delle istituzioni contro un fenomeno da arginare con urgenza". Lo afferma in una nota la senatrice del Partito democratico Annamaria Furlan. "Un lavoro iniziato nella passata legislatura grazie all'impegno della senatrice Valente e della commissione contro i femminicidi. Non dobbiamo però fermarci qui. Serve subito il finanziamento per la formazione di tutto il personale e delle forze dell'ordine che entrano in contatto con le donne vittima di violenza. Soprattutto, è arrivato il momento di investire sull'educazione: la scuola può svolgere un ruolo fondamentale sulla violenza contro le donne e per eliminare gli stereotipi di genere che troppo spesso sfociano in violenza verbale e fisica", conclude. (Com)