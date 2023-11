Speciale scuola: Legge bilancio, Iv, ripristinare la 18app

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ripristinare la 18app per tutti, restituendo a questo strumento di diffusione della cultura tra i giovani, che ha dimostrato di funzionare benissimo, la dotazione iniziale di 230 milioni di euro, rimettendo i 40 milioni di euro tolti dal governo (oltre ai 230 tolti l'anno scorso). Si propone di rafforzarla anche estendendola a tutto il territorio dell'Unione europea, e a questo scopo si prevede uno stanziamento ad hoc per 10 milioni di euro". Lo chiedono due emendamenti presentati dal gruppo Italia viva-Il Centro-Renew Europe del Senato, a prima firma Matteo Renzi. "Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità - si legge - è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera". Un altro emendamento "porta da 103 a 200 milioni di euro il fondo per garantire la gratuità parziale o totale dei libri di testo ad una platea più ampia di quella attuale, estendendola a tutto il triennio della scuola secondaria e agli studenti in istruzione e formazione professionale (Iefp), che oggi sono esclusi". (Rin)