Speciale scuola: Galliani (Fi), battaglia trasversale, deve coinvolgere politica, sport e scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "Il ddl del governo abbiamo approvato in Senato contro la violenza sulle donne è un importante passo avanti nel contrasto ad un fenomeno che non possiamo più tollerare. Per vincere questa battaglia è indispensabile partire dal rafforzamento delle misure legislative e, al contempo, bisogna investire sulle campagne di prevenzione e sensibilizzazione". Lo afferma il senatore di Forza Italia Adriano Galliani. "E' per questo che vado orgoglioso del progetto promosso di recente dall'Ac Monza, sceso in campo con un'iniziativa per combattere e prevenire la violenza di genere. I calciatori hanno indossato una maglietta speciale, con un messaggio rappresentativo della campagna di sensibilizzazione. Un piccolo ma significativo contributo per vincere una battaglia che deve veder marciare insieme il mondo della politica, dello sport e della scuola e tutta la società", conclude. (Rin)