Speciale scuola: Lollobrigida, consapevolezza e valorizzazione del nostro patrimonio partono dalla scuola

- Partono dalla scuola la consapevolezza e la valorizzazione del nostro patrimonio. Lo ha dichiarato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, che a Verona ha partecipato all'inaugurazione del salone Job&Orienta, dedicato all'orientamento, la scuola, alla formazione e al lavoro. "Il made in Italy – ha dichiarato – viene percepito nel mondo come qualità, ma serve consapevolezza della forza di questo marchio che dobbiamo sapere proteggere per quello che rappresenta per il mercato: l'Italia è lo 0,2 per cento dell'intero pianeta, ma ha il 70 per cento del patrimonio monumentale protetto dall'Unesco, il più alto numero di specie della biodiversità, una cultura millenaria, anche nell'agroalimentare, che deriva dalla sedimentazione di molte altre culture, dall'impero romano agli arabi. La consapevolezza e la valorizzazione di tutto questo partono anche dalle scuole". "Abbiamo un'inclinazione a privilegiare la formazione classica, da sempre considerata come ascensore sociale ma – ha sottolineato il ministro – spesso non adatta alle reali esigenze del mercato. Servono percorsi diversi all'interno delle scuole che mettano in condizione di realizzare i propri sogni e le aspirazioni di carriera. Bisogna seminare per raccogliere domani e in questo Job&Orienta ha un ruolo fondamentale nel riuscire a far incontrare le passioni delle persone con le reali possibilità ed esigenze del mondo del lavoro. Nell'ambito dell'agricoltura, ad esempio, chi esce da un istituto agrario ha l'85 per cento di possibilità di essere assunto con un reddito alto". Nel corso del convegno iniziale, è stata poi annunciata la firma da parte dei ministri Lollobrigida e Adrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, di un protocollo d'intesa per il servizio civile agricolo. A proposito di questo, il ministro Abodi ha dichiarato: "Con la mia delega alla gioventù e occupandomi anche del tema del servizio civile, stiamo lavorando a questa proposta. Spesso un curriculum non fa emergere la predisposizione all'altro, non esprime la responsabilità sociale e la sensibilità di ciascuno. Credo che la pubblica amministrazione ne abbia bisogno come predisposizione delle singole persone”. (Rev)