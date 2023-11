Speciale scuola: Lollobrigida, serve educazione complessiva nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi crediamo nella scuola ci debba essere l'educazione complessiva". Lo ha dichiarato Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, che a Verona ha partecipato all'inaugurazione del salone Job&Orienta, dedicato all'orientamento, la scuola, alla formazione e al lavoro, rispondendo ad una domanda riguardante l'entrate nella scuola della formazione sull'affettività. Un'educazione complessiva, che "mette in condizione di superare definitivamente questa divaricazione tra i generi, nei quali purtroppo la donna è stata considerata, fortunatamente sempre meno, un soggetto più debole, un soggetto diverso rispetto all'uomo. Noi auspichiamo che accada quello che è accaduto un po' in politica fino adesso, che si rompa il tetto di cristallo, che le persone possano avere il rispetto che meritano in quanto persone e che possano raggiungere qualsiasi risultato anche in Italia. Noi - ha aggiunto - con Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ne abbiamo rotto uno di tabù che era molto italiano ovvero quello che una donna non potesse guidare la nazione, però non perché è donna, perché è brava e questo è quello che bisogna fare. È evidente che dobbiamo immaginare tutte le azioni di contrasto per evitare che di casi come quello di Giulia ce ne siano ancora, purtroppo come in questi anni non è avvenuto. Ovviamente - ha precisato - il patriarcato è un fattore che non ha alcun senso nella società moderna e non c'è nessun motivo perché si riconoscano delle distinzioni gerarchiche tra i sessi. È una follia che va superata definitivamente con segnali concreti. Oggi avere una donna alla guida del primo partito politico italiano, di un partito importante in Europa e dello stesso governo nazionale è un segnale straordinariamente importante che fa capire che chi è bravo, e le donne lo sono più degli uomini nella maggior parte dei casi, può affermarsi dappertutto e quindi, se vogliamo, oggi c'è un'idea di inversione da questo punto di vista della comunicazione, grazie anche a questi segnali concreti. Occorre "dare una cultura complessiva del rispetto - ha concluso Lollobrigida - la cultura del rispetto che nella scuola la grandissima parte dei docenti riesce a garantire nella formazione degli studenti. Crediamo che questo sia l'obiettivo principale. Il rispetto è la cosa a cui dobbiamo mirare piuttosto che ragionare sulla singola materia". (Rev)