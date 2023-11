Speciale scuola: Fontana, orgoglioso per l'eccellenza dei licei di Morbegno e Desenzano riconosciuta da Fondazione Agnelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La migliore scuola d’Italia è lombarda. Il liceo scientifico Nervi-Ferrari di Morbegno è al primo posto per la sua sezione di Scienze Applicate nell’indagine di Fondazione Agnelli che valuta gli istituti in base ai risultati che gli studenti conseguono nel post-diploma. In cima alla classifica anche il liceo classico Girolamo Bagatta di Desenzano del Garda, lontano dalle metropoli, ma con più di due secoli di storia, si impone come il migliore in Italia. Che grande orgoglio. Grazie a tutti gli insegnanti della Lombardia. Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. (Com)