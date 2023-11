Fvg: assessore Finanze, manovra è legge espansiva per crescita economia regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una legge espansiva, che incrementa gli stanziamenti messi a disposizione di tutti gli assessorati, e che mette in campo fondi rilevanti per garantire la crescita dell'economia regionale. È il quadro della manovra di bilancio 2024-2026, in queste ore all’esame della prima commissione integrata in Consiglio regionale, fatto oggi dall’assessore alle Finanze, Barbara Zilli. “La prudente gestione delle risorse degli ultimi esercizi consente all’amministrazione regionale di contare su un valore importante di risorse manovrabili, pari a 5,696 miliardi di euro. Nello scorso biennio – ha spiegato Zilli - l'economia del Friuli Venezia Giulia ha dato risultati sorprendenti, anche grazie agli interventi messi in campo dalla Regione; perciò intendiamo continuare su questa strada per assicurare lo sviluppo, la competitività e l'innovazione per accompagnare il Friuli Venezia Giulia verso un ulteriore crescita economica e sociale”. Secondo quanto spiegato dall’assessore, la manovra incrementa del 10 per cento le risorse rispetto alla precedente legge di stabilità, destinando 600 milioni di euro aggiuntivi. “È stata incrementata la previsione di bilancio del prossimo triennio delle entrate tributarie di ben 500 milioni di euro e ciò per tenere conto, già in fase di previsione, del significativo aumento del gettito delle compartecipazioni e dei tributi propri registrato negli ultimi due esercizi. A tali fondi si aggiungono sul 2024 100 milioni di euro derivanti da rientri conseguenti al credito concesso alla società Alto Adriatico nell'ambito delle operazioni di subentro nella concessione autostradale". Zilli ha inoltre garantito che, nel corso dell'iter d'approvazione della manovra, verranno quantificate e previste le coperture finanziarie per fronteggiare i danni causati sul territorio dal maltempo di novembre, al momento in fase di definizione. (Frt)