Medio Oriente: Aiuto alla chiesa che soffre stanzia 190mila euro di aiuti per i cristiani in Terra Santa

- Aiuto alla chiesa che soffre (Acs) ha in queste ore stanziato un pacchetto di aiuti di 190.000 euro per sostenere i cristiani di Terra Santa durante l'attuale crisi. I fondi saranno destinati ai cristiani poveri nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, ai lavoratori migranti cristiani e ai richiedenti asilo in Israele. Lo riferisce un comunicato stampa di Acs. Ci sono circa 1.000 cristiani nella Striscia di Gaza. La maggior parte di loro si sta rifugiando nella parrocchia cattolica della Sacra Famiglia e nella chiesa greco-ortodossa di San Porfirio. Con centinaia di famiglie che si affollano nei recinti della chiesa, cibo, medicine e acqua scarseggiano. Acs sostiene un’iniziativa del Patriarcato Latino di Gerusalemme per garantire alle comunità cristiane isolate nella Striscia di Gaza una fornitura costante di beni di prima necessità, tra cui kit igienici, farmaci, alimenti e carburante. Il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha espresso la sua gratitudine ad Acs per la continua collaborazione fra la fondazione pontificia e il Patriarcato e per il sostegno assicurato ai cristiani in Terra Santa in questo momento di crisi: "Grazie per i vostri doni e per la solidarietà nei confronti del Patriarcato latino di Gerusalemme. Per favore continuate a pregare per la nostra piccola comunità cristiana affinché dia una testimonianza incrollabile di fede e di speranza". (segue) (Com)