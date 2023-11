Medio Oriente: Aiuto alla chiesa che soffre stanzia 190mila euro di aiuti per i cristiani in Terra Santa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante sia incentrato sulla Striscia di Gaza, il conflitto ha avuto un forte impatto anche sui circa 37.000 cristiani palestinesi della Cisgiordania e sui 10.000 di Gerusalemme Est, i quali dipendono fortemente dal turismo per ottenere un reddito, riferisce Aiuto alla chiesa che soffre (Acs). Con la cessazione del flusso di pellegrini e turisti, molti cristiani locali hanno perso la loro principale fonte di retribuzione, mentre altri non sono in grado di recarsi al lavoro a causa della chiusura dei posti di blocco e di altre restrizioni. Acs sta collaborando con il Patriarcato per fornire assistenza di emergenza alle comunità cristiane in Cisgiordania e Gerusalemme Est. Tale assistenza comprende principalmente supporto medico, buoni pasto e aiuti di sussistenza per l’affitto e le bollette relative alle utenze domestiche, come acqua ed elettricità. (segue) (Com)