Medio Oriente: Aiuto alla chiesa che soffre stanzia 190mila euro di aiuti per i cristiani in Terra Santa (3)

- Nel settembre 2021, il Patriarcato ha istituito il Vicariato per i migranti e i richiedenti asilo (Vmas) per prendersi cura dei 100.000 migranti e richiedenti asilo cristiani che vivono in Israele. Questi migranti hanno una varietà di status giuridici e molti sono impiegati in lavori con retribuzioni basse. Centinaia di cristiani migranti che lavorano nelle aree circostanti la Striscia di Gaza sono stati costretti a fuggire e cercare riparo in rifugi temporanei a Gerusalemme Est, principalmente in conventi, pensioni cristiane e altre strutture della Chiesa. Altri si sono rifugiati in chiese in diverse parti d'Israele, come Tel Aviv. ACS sta aiutando il Vmas a fornire alloggio, assistenza sanitaria e altri servizi essenziali ai migranti cristiani sfollati che vivono in Israele. (Com)