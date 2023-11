Sicurezza stradale: Bignami, c’è ancora diffidenza su guida assistita e nuove tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati del Rapporto Dekra dimostrano come “ancora oggi ci sia una certa diffidenza per l'utilizzo dei sistemi tecnologici di guida assistita e degli altri strumenti che consentono, non in forma passiva ma attiva, una protezione. Dimostra come ancora, forse culturalmente, ci sia una difficoltà a affermare certi strumenti”. Lo ha detto Galeazzo Bignami, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a margine della presentazione alla Camera del Rapporto Dekra sulla sicurezza stradale 2023 “Tecnologia e persona”. “E' altrettanto interessante il fatto che circa due intervistati su tre dichiarano che la provenienza, la nazionalità dei prodotti per loro è indicativo. Questo - ha aggiunto - è interessante perché è chiaro che aumenta l'esigenza di una performance da parte dei Paesi produttori”. (Rin)