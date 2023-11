Speciale difesa: Hensoldt punta sulle acquisizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda di elettronica per la difesa tedesca Hensoldt punta sulle acquisizioni, spinta dal notevole aumento degli ordini. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che la società continua a essere guidata da “bilanci per la difesa crescenti nella maggior parte dei mercati” e dall'incremento della domanda di elettronica a uso militare. In particolare, Hensoldt vede opportunità di acquisizioni nei settori dell'intelligenza artificiale, dell'analisi, dei servizi e dell'integrazione. In questo contesto, l'azienda ha comunicato che intende rilevare Esg, impresa tedesca per la fornitura di servizi militari. Le due società sono in trattative esclusive e l'operazione verrà finanziata con un aumento di capitale in Hensoldt, potrebbe fruttare fino a 280 milioni di euro. Per l'anno in corso l'azienda prevede un fatturato di 1,85 miliardi di euro, che dovrebbe aumentare in media del 10 per cento all'anno. Dato un portafoglio ordini di 5,5 miliardi di euro, l’85 per cento delle vendite sono garantite per il 2024 e il 65 per cento per il 2025. Si stima che l'utile operativo rettificato sul fatturato sarà pari al 19 per cento in quest'anno e sarà ancora più elevato nel medio periodo. Hensoldt ha promesso agli azionisti un dividendo compreso tra il 30 e il 40 per cento dell'utile netto rettificato. (Geb)