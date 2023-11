Speciale difesa: Bielorussia, ministro Difesa, la Csto non minaccia nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) non minaccia nessuno e sostiene un dialogo reciprocamente rispettoso. Lo ha affermato il ministro della Difesa bielorusso, Sergej Aleinik nel corso di una conferenza stampa. "La nostra organizzazione, voglio sottolineare ancora una volta, è di natura difensiva, non minaccia nessuno, non interferisce negli affari di altri Stati e ha sempre sostenuto un dialogo reciprocamente rispettoso", ha detto Aleinik. Tuttavia, come ha spiegato il ministro, l'organizzazione si trova in una "situazione difficile". "Sul fianco occidentale c'è un aumento sproporzionato e irragionevole delle capacità militari dei Paesi membri della Nato, che sono già protetti dalla loro appartenenza al blocco: aumentano i bilanci militari, il numero delle forze armate e la loro concentrazione vicino ai nostri confini", ha proseguito il funzionario. (Rum)